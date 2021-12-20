Росія таємно завозить зброю та боєприпаси в Україну

За словами Юрія Вітренка, заступника постійного представника України при ООН, Росія нелегально постачає цілі колони вантажівок зі зброєю до України. Це відбувається вночі: “Ми регулярно отримуємо повідомлення про підпільні колони у нічний час, які в'їжджають в Україну та залишаються не в пунктах перетину кордону. Дедалі більше зброї, боєприпасів та військової техніки потрапляє до України через вищезгадані ділянки кордону під приводом гуманітарної допомоги чи іншими шляхами. Усі зазначені колони та вантажі в'їжджають та виїжджають з території України з повним порушенням її територіальної цілісності та суверенітету”.

Повідомлення Вітренка вкотре доводить причетність Росії до окупації Донбасу. Саме Кремль винен у розв'язанні війни в Україні та створенні так званих ДНР та ЛНР. Крім того, збільшення постачання озброєння на окуповані території може бути пов'язане з підготовкою наступу РФ, про яке говорять як українські, так і західні розвідники.