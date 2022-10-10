Росія - країна-терорист

12:17 10 жовтня Київ, Україна

Чергового злочинного ракетного удару було завдано окупантами по цивільній інфраструктурі України. Цього разу агресор влучив у житлові багатоповерхові будинки у центрі Запоріжжя. В результаті було знищено цілі під'їзди, 3 особи загинули і понад 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Очевидно, що удари завдавалися цілеспрямовано по цивільній інфраструктурі, тому що в тій місцевості не було ні складів, ні скупчення військових, ні критичної інфраструктури. Це ні що інше, як терористичний акт, подібний до тих, які здійснюють ІДІЛівці або радикали з Аль-Каїди.

Проте Захід не поспішає оголошувати росію країною - спонсором тероризму. Варто зазначити, що після встановлення такого статусу будь-які дипломатичні відносини з цією країною будуть розірвані. Фактично, це відрізає шлях до будь-яких переговорів із кремлем і розв'язує руки путіну щодо застосування ядерної, бактеріологічної, хімічної зброї. Крім того, проти будь-якої іншої країни світу, яка продовжуватиме підтримувати відносини з росією, автоматично запровадять вторинні санкції.

На жаль, у геополітиці не все так просто. Незважаючи на те, що кремль завдає і очевидно завдаватиме ударів по мирному населенню України, світ не готовий до того, щоб надати росії статус країни-спонсора тероризму. Можливо, це відбудеться в майбутньому, коли це державне утворення розпочне свій розпад і не зможе функціонувати як повноцінна країна.