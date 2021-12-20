Росія намагається дискредитувати український уряд

Росія має намір нав'язати визнання створених нею «ДНР» та «ЛНР», щоб вони могли брати участь у внутрішній та зовнішній політиці країни. У Кремлі спеціально заперечують можливість мирних переговорів з Україною і змушують прийняти як сторону противника окупаційні “адміністрації”, розпочати з ними діалог та визнати їхню легітимність.

“Федералізація, атомізація – як завгодно називайте це. Зробити Українську державу нефункціональною, щоб російські проксі-сили «ДНР», «ЛНР» фактично мали право вето на питання внутрішньої та зовнішньої політики України. Ну і давайте згадаємо останні претензії, які були висловлені на нашу адресу, у тому числі й Лавровим: це закон про мови, це фактично внутрішнє законодавство України, яке відіграє дуже важливу роль. І дуже добре, що наш парламент на восьмому році війни ухвалив таке законодавство. Воно зменшує інструменти впливу Росії на Україну”, - пояснив суть дипломат Олександр Хара.

За його словами, Росія вкрай незадоволена тим, що втратила вплив на Україну через свої проросійські медіа, заблоковані в країні: канали Медведчука і не тільки. Тому намагається продемонструвати, що буде у разі подальшого заперечення російських правил гри - стягує війська до кордонів і здійснює перекидання військ з району в район.

Це схоже на гру мавпи горили чи папуги. Коли тварина не отримує чого бажає, вона починає бити себе кулаками в груди, кидає фекалії або розщеплює пір'я, щоб налякати "кривдника". Ось тільки в Україні давно вже звикли, що загрози РФ такі ж “сильні”, як і слова глави їхньої держави, яких він ще жодного разу не дотримувався.