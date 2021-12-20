Росія створює перешкоди для інтеграції в Європу Молдові та Білорусі

12:59 21 липень Київ, Україна

Заступник голови МЗС України вважає, що Російська Федерація створює Молдові та Україні перешкоди на шляху до євроінтеграції. Політика, що проводиться РФ, на його думку, не дозволяє цим країнам провести реформи в рамках Східного партнерства.

Нагадаємо! Східне партнерство (СП) - це спільна програмна ініціатива, спрямована на поглиблення і зміцнення відносин з шістьма східними сусідами ЄС: Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Заступник глави Міністерства закордонних справ Василь Боднар заявив, що Росія дестабілізує політичну обстановку в Україні, Молдові та Білорусі, щоб перешкодити євроінтеграції. Ці країни повинні співпрацювати і виробляти спільні підходи в створенні спільної правової бази та реагуванні на виклики.

Про це Василь Боднар сказав під час прес-конференції.

За його словами, агресивна політика Росії перешкоджає насамперед проведення реформ в державах-партнерах в рамках проекту Східне партнерство.

"Якщо ми поглянемо на ситуацію в Білорусі - хто пробуджує громадську думку і формує занепокоєння. Що відбувається в Молдові, що відбувається на Південному Кавказі, що відбувається України. Агресивна політика Росія направлена на те, що відволікати від головної мети - зближення з Європейським Союзом ", - сказав Бондар.

А також він підкреслив, що співпраця може бути не тільки в рамках Східного партнерства, але і PESCO - оборонної ініціативи ЄС.