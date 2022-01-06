Росія скоротила транзит газу

Без пояснення причин, російська монопольна компанія «Газпром» вирішила скоротити транзит газу через Україну більш ніж вдвічі. При завчасному бронюванні постачання в 109,6 млн куб. м., Російська Федерація вирішила постачати всього 52,5 млн куб.. м. принаймні на 4.01.2022 року.

Як зазначає генеральний директор компанії «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон, ситуація може погіршитися: “Очікується, що надалі падіння транзиту продовжиться, адже номінації станом на початок газового часу становлять близько 50,5 млн. куб. м на добу”.

Очевидно, що дії РФ зумовлені необхідністю запуску «Північного потоку-2» (щодо Європи) та прийняття «Мінських домовленостей» (щодо України). Саме цього домагається Путін, наказуючи своєму другові Олексію Міллеру скорочувати постачання блакитного палива до Європи.. Необхідно враховувати той факт, що Росія просто веде брудний шантаж, урізаючи постачання газу в опалювальний сезон. У той же час уряд України поки що тримає обіцянку про збереження ціни на газ в опалювальний період. Однак слід розуміти, що якщо Росія продовжить чинити енергетичний тиск на нашу країну, уряд буде змушений відрегулювати ціну постачання блакитного палива, щоб уникнути економічної кризи.