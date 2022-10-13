Росія чує, що хоче почути

20:27 13 жовтня Київ, Україна

Спілкуючись із західними журналістами, Володимир Зеленський висловив логічний план дій щодо того, як він бачить дії НАТО у стримуванні ядерної загрози агресора. За словами українського лідера, Північноатлантичному альянсу необхідно переглянути порядок дій стримування, щоб спочатку запобігти використанню ядерної зброї, замість того, щоб чекати, поки Кремль вдарить і тільки після цього вживати заходів у відповідь. Він аргументував свої слова, наводячи приклад ситуації до 24 лютого, коли Захід погрожував введенням санкцій проти Росії лише в тому випадку, якщо Путін почне повномасштабне вторгнення.. Тобто необхідний превентивний удар до того, як відбудуться непоправні наслідки.

У Кремлі відразу відреагували з властивою їм істерикою. Голова Путіна Пєсков заявив, що “слова Зеленського – ні що інше, як заклик до Третьої світової війни”. Російські пропагандисти вирвали слова українського президента з контексту і тепер розносять свою “качку” про заклик Зеленського до НАТО завдати ядерного удару по Росії.

При цьому навіть країни Альянсу не розглядали такий варіант.. У США зазначили, що готові завдати удару у відповідь, у разі застосування ядерної зброї Путіним, проте ніхто не говорив, що це буде ядерна ракета у відповідь. Йдеться про введення нових санкцій, знищення силами НАТО живої сили окупантів (тобто введення союзних військ в Україну), знищення Чорноморського флоту, зняття обмежень для Києва щодо надання абсолютно всіх видів озброєнь (але не ядерних) тощо.

Тим не менш, російська сторона, яка давним-давно втратила об'єктивне сприйняття інформації, чує те, що хоче почути. Путіну потрібен будь-який, хай навіть формальний, привід для виправдання удару по Україні ядерними боєголовками. Тому, враховуючи те, що влада в Росії досі належить старому маразматичному діду, Зеленський і закликав НАТО зробити все, щоб Путін не використав зброю масової поразки.