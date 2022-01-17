Росія сама собі ворог

Після засідання НАТО – Росія, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков розповів на федеральному телеканалі про невдалі для Кремля переговори з НАТО. Після його інтерв'ю російські фондові індекси під час основних торгів 13 січня втратили від 4 до 6 відсотків. Це призвело до того, що долар подорожчав одночасно на 2,5 відсотка, а євро на 2,3 відсотка щодо рубля.

Слова та висловлювання впливових політиків дуже можуть впливати на біржу. Так, заява Джо Байдена в інтерв'ю про статус Путіна призвела до падіння рубля. Російські чиновники, говорячи правду про те, що відбувається, змушують інвесторів масово продавати акції. Мабуть, Росія більше не може без пропаганди та брехні. Глава Кремля привів країну до того, що обман став частиною стратегії виживання. Інакше Росія просто розвалиться.