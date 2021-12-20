Росія радіє, коли Україні погано

Мітинг, організований опозицією 1 грудня на Майдані в Києві, мабуть, порадував Путіна, адже він цього й домагається – дестабілізувати внутрішню атмосферу в країні. До такої ж думки прийшов російський політолог Дмитро Орєшкін. У своєму інтерв'ю він заявив: “У Кремлі добре розуміють, що зовнішній військовий удар нереалізований. Тому дедалі більші сили та ресурси вони витрачають на внутрішню дестабілізацію в Україні. Тож у Кремлі із задоволенням дивляться на будь-яку соціально-протестну активність. Неважливо, звідки вона виходить: з правого флангу, з лівого флангу, знизу, зверху”.

Він має рацію, будь-яка дестабілізація всередині країни призводить до розколу суспільства. До того ж Орєшкін додав, що Росія буде рада, якщо такі події будуть радикалізуватися: щось спалять, хтось поб'ється, когось уб'ють.

Протест 1 грудня було сформовано та проплачено опозицією чинної влади. Це чітко видно з тих, хто виступав із трибуни, як організовано пройшла хода, які чіткі шрифти та написи були на плакатах. Проте як влада, так і опозиція повинні розуміти, що їхні внутрішні політичні інтриги не повинні зачіпати зовнішні інтереси країни, особливо під час військової напруги з Росією. Будь-які "перепалки" можуть бути використані Кремлем як момент для державного перевороту в країні.