Росія намагається залучити українців воювати на своєму боці

Про міфічні “цілі” війни, озвучені Путіним 24 лютого, всі, мабуть, починають забувати. “Денацифікація, демілітаризація”, що важко вимовляються, залишаються десь на тлі. За півроку вони не раз змінювалися на інші цілі. Тим не менш, "захист людей Донбасу" все ж таки миготить у промовах пропагандистів.

Але кого саме “захищає” Путін – не зрозуміло. З окупованих Донецька та Луганська практично все чоловіче населення віком від 18 років було покликане на війну. За даними української та західної розвідок, мобілізовані лише загиблими налічують кілька десятків тисяч.

Але, як відомо, армія РФ втрачає особовий склад швидше, ніж встигає його поповнювати. Це стало однією з причин якнайшвидшої роздачі російських паспортів на тимчасово захоплених територіях після 24 лютого. Ті українці, які отримали документи РФ, слідом отримують повістки. Однак відомі випадки, коли ворог видає повістки навіть людям з українськими паспортами.. На жаль, єдиний вихід уникнути насильної мобілізації – евакуація. Не виключено, що з такими втратами агресор незабаром почне вручати повістки жінкам.

Українці, які досі вірять у “російський світ”, хочуть бути частиною Росії, мають нарешті зрозуміти – ніхто нікого не звільняє. Путін цілеспрямовано знищує українців, бо розуміє, що підкорити нас не вдасться. Тепер, захопивши частину територій, він та його командування хочуть змусити українців знищувати українців заради власних низовин, але ніяк заради якоїсь там “святої ідеї”. Купка злодіїв у Кремлі тих, хто захопив владу в 90-х, не зацікавлена в чиєму благополуччі крім свого власного.