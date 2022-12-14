Росія просить не заважати їй знищувати Україну

10:09 14 грудня Київ, Україна

Росії давно не вистачає того озброєння, яке є у неї в резервах. Тому з усіх місць, де, так чи інакше, були присутні війська агресора, перекидається зброя в Україну. У тому числі із Сирії, де окупанти тепер не можуть тримати ні техніку, ні солдатів, і навіть те озброєння, яке раніше передавала рф у користування Асада, путін просить повернути назад. Також на території Сирії знаходяться заводи з виробництва іранських безпілотників «Shahed», якими агресор знищував українську інфраструктуру та які Ізраїль має намір знищити.

Росія звернулася до Ізраїлю з проханням не втручатися та не перешкоджати її зусиллям щодо перекидання військової техніки з Сирії до України. Не наказала, не зажадала, а “звернулася з проханням” і таке формулювання показує, наскільки впав авторитет кремля на світовій арені.

Якщо раніше лідери країн побоювалися зв'язуватись з путіним та російською армією, то тепер усім на нього начхати. Якщо Ізраїль і перестане, як висловилися в рф, "заважати перекидати озброєння", то поставить це питання на політичні рейки, зажадавши щось натомість, а не тому, що побоюється реакції у відповідь путіна.

Росія - країна-вигнанець, країна-терорист, а з такими переговорів не ведуть і точно до них не прислухаються. Вся “міць” росії ще довго розкладатиметься на українських полях. А якщо так, то який сенс взагалі боятися міфу про “другу армію світу” і виконувати путінські ультиматуми.