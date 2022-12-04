Росія продовжить завдавати ракетних ударів по Україні

18:46 04 грудня Київ, Україна

"Росія має ресурс для 3-4 масованих атак, рівноцінних тій, яка відбулася 15 листопада", - секретар РНБО Олексій Данилов. “У нас є інформація про наявність на території рф тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, дуже багато на території рф – це ракети С-300. Їх забагато. Ними зараз і кидають у Запоріжжя, Херсон, на Харківщину”, - наголосив Данилов.

Терористи залишаться терористами назавжди. Українцям слід бути максимально пильними під час повітряних тривог. На жаль, багато хто досі нехтує правилом двох стін. Терористи спеціально б'ють по житлових будинках. Це їхня тактика, на те вони і терористи. Тому нічого не залишається, як ховатися під час повітряних тривог та сподіватися на роботу ППО.