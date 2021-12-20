Росія причетна до розгону протестів у Білорусі

20:32 11 серпень Київ, Україна

Російські військові беруть безпосередню участь в розгонах протестуючих, так вважає екс-посол України в РБ Роман Безсмертний.



Чергові зіткнення між силовиками і протестувальниками сталися напередодні. Особливо масштабними вони були в столиці Білорусі - Мінську. Загинула одна людина. Це підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. Чоловік нібито намагався кинути гранату в правоохоронців, але вона вибухнула у нього в руках.



Людей, які незадоволені результатами президентських виборів, силовики розганяли, зокрема, сльозогінним газом і гумовими кулями. Безсмертний впевнений, що без Росії тут не обійшлося.

"Нагадаю, що в Білорусі сьогодні присутні військові об'єкти Росії. Не сумніваюся, що російський спецназ теж розганяв нинішній протест. Такої кількості ОМОНу, який ми бачили в 33 містах, в Білорусі ніколи не було. Місцями силовиків було більше, ніж цивільних ", - говорить Безсмертний.

До слова, вийти на вулиці російські військові можуть законно. Шість років тому Росія і Білорусь підписали відповідну угоду.