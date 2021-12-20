Росія причетна до розгону протестів у Білорусі

Російські військові беруть безпосередню участь в розгонах протестуючих, так вважає екс-посол України в РБ Роман Безсмертний.
Чергові зіткнення між силовиками і протестувальниками сталися напередодні. Особливо масштабними вони були в столиці Білорусі - Мінську. Загинула одна людина. Це підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ. Чоловік нібито намагався кинути гранату в правоохоронців, але вона вибухнула у нього в руках.
Людей, які незадоволені результатами президентських виборів, силовики розганяли, зокрема, сльозогінним газом і гумовими кулями. Безсмертний впевнений, що без Росії тут не обійшлося.
До слова, вийти на вулиці російські військові можуть законно. Шість років тому Росія і Білорусь підписали відповідну угоду.
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