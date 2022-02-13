Росія повально садить у в'язницю кримських татар

Зекир'ї Муратов та Вадим Бектеміров, 11 лютого, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону були засуджені на 11 років та 6 місяців та на 11 років відповідно. Їх обох звинуватили в участі у забороненій на території Російської Федерації "Хізб ут-Тахрір". Муратов та Бектемірів виступали за територіальну цілісність України та не визнавали анексії Криму. Адвокати засуджених заявляють, що справа повністю сфабрикована. Більше того, вони це довели до суду: “Це був абсолютно необґрунтований вирок. Ми довели, що це була провокація ФСБ, що всі свідки – це агенти ФСБ, які кочують із однієї кримінальної справи до іншої. Все це було доведено до суду, але рішення судом ухвалено”, - розповів Еміль Кубердінов, адвокат Вадима Бектемірова. Обидва адвокати подаватимуть апеляції до Верховного суду РФ, на підставі рішення ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини).

Те, як Росія ставиться до корінних жителів півострова Крим, нагадує геноцид кримських татар за часів Сталіна, коли їх вивозили поїздами до Сибіру на роботи до ГУЛАГу. Очевидно, що нинішній уряд Кремля не далеко уникнув методів правління сталінського режиму..