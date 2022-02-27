Росія втратила 1,587 трлн доларів

За інформацією журналістів українського марафону новин, один день війни з Україною коштує Росії 529 млрд доларів. Це означає, що за три дні війни проти України Путін втратив 1,587 трлн доларів безрезультатно. Неймовірна кількість ракет була випущена містами України. Сотні одиниць техніки знищено. Тисячі росіян більше не повертаються додому. Проте життя людей Путіним не оцінюються у грошовому еквіваленті. Для російського окупанта, це лише ляльки, які одягаються в обмундирування, беруть зброю, яка й коштує грошей.

Проте Путін вбиває людей, використовуючи кілька річних бюджетів своєї країни.. Ті гроші, які він пограбував за весь час свого правління, він витрачає на війну. У той час, коли росіяни стикаються з тотальною бідністю, нестачею грошей на банальні предмети побуту, продукти, комунальні послуги, Путін вирішив вистріляти за три дні двадцятирічний працю росіян.

Водночас це свідчить про те, що гроші закінчуються. Брати їх нема звідки, оскільки світ наклав на Росію санкції безпрецедентного масштабу. Повна ізоляція цієї країни поставить російський народ "на коліна". Коли ж вони стануть і заявлять про те, що їхнє таке життя не влаштовує?