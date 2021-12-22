Росія користується енергоресурсами для шантажу

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель написав у блозі для Європейської служби зовнішніх зв'язків, що Росія використовує постачання енергоресурсів до Європи як політичний тиск на ЄС.

З літа 2021 року ціна на газ від російського «Газпрому» зросла на 300%. Крім того, Росія скоротила постачання блакитного палива до країн Європи. Насамперед це пов'язано з необхідністю для Кремля сертифікації «Північного потоку-2», що не є пріоритетом для Європейської комісії. Запуск нового газопроводу не повинен бути реалізований ще щонайменше найближчі пів року.

Крім того, Боррель також вважає, що напруга на кордоні з Україною може бути частиною російського шантажу з метою маніпуляції Європейською комісією. Зокрема Верховний представник ЄС зазначив: “Настав момент проявити твердість та єдність, щоб запобігти можливим подальшим крокам Росії. Ми знаємо, що одних слів та заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. І тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити наявні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Російської Федерації проти України матимуть тяжкі наслідки”.

Той факт, що крім шантажу Росія більше не здатна на інші дії, говорить про слабкість путінського режиму в зовнішній політиці. Тому ЄС спільно з Америкою не повинні йти на будь-які поступки та продовжувати вводити санкції проти країни агресора.