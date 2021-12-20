Росія перестала дотримуватися Мінських домовленостей

“Росія сьогодні вже офіційно, і це вперше, зняла з себе, скажімо так, усі зобов'язання щодо Мінських угод. Сьогодні пан Гризлов, керівник російської делегації у ТКГ, заявив, що Росія не є стороною конфлікту, що стороною конфлікту є ОРДЛО та Україна. Фактично РФ залишила для себе єдину функцію — змушувати Україну вести прямий діалог, як вони кажуть, із Донецьком та Луганськом. Хоча такої норми немає в жодному Мінському документі”, - пояснив свою позицію Сергій Гармаш щодо недотримання Росією Мінських домовленостей.

У Кремлі відмовилися прийняти Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Макіївці для розслідування вбивства Руслана Макарця, який брав участь у програмі обміну полоненими. Також Росія відмовилася коментувати указ Володимира Путіна про постачання товарів з тимчасово окупованих областей на російський ринок, що також суперечить Мінським домовленостям.

Мабуть, РФ втратила терпіння і більше не збирається зображати із себе “посередника” між Україною та так званою адміністрацією тимчасово окупованих територій Донбасу. Не виключено, що Путін хоче розпочати сильнішу кампанію щодо тиску на Україну, щоб Київ розпочав переговори з російськими ставлениками в ОРДЛО. Це знак того, що РФ почала здавати позиції та потопати у власній брехні, яка незабаром вилізе назовні як “гнійний нарив”. Можливо, офіційні особи Кремля найближчим часом визнають себе другою стороною конфлікту, що, безперечно, стане переломним моментом у процесі деокупації Донбасу.