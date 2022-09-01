Росія переходить у оборону

Шойгу заявив, що уповільнення наступу російських військ відбувається свідомо: "Ми свідомо уповільнили темпи наступу, щоб уникнути жертв серед місцевого населення". До цинізму та відверто “тупих” заяв з боку рф вже, мабуть, усі звикли. Лише сліпий міг не помітити, як агресор використовує тактику терору, щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі українських міст та сіл. Така ж тактика застосовувалася в Афганістані, Чечні, Грузії, Сирії та Лівії. Причина, через яку більшість лідерів цивілізованих країн досі не визнали росію країною-спонсором тероризму, залишається суто політичною.

По-справжньому, аналізуючи події на полі бою, а також провальну кампанію із прихованої мобілізації в росії, стає зрозуміло, що сили українських захисників поступово схиляють шальки терезів на свою користь. Довівши чисельність військ до 700 тис. людей, продовжуючи отримувати західне озброєння, Україна почала реалізовувати успішні контрнаступи. Використовуючи РСЗВ типу MLRS, ЗСУ знищили і продовжують знищувати склади та командні пункти в тилу ворога, що призвело до зупинки наступу.

Низький моральний дух окупантів, порушення постачання, атаки в Криму та в глибокому тилу, робота диверсантів, постійне поповнення свіжими силами – це призвело до переходу агресора в оборону. Ймовірно, нових "жестів доброї волі не буде", оскільки будь-який відступ вже захоплених територій стане рівносильним початку поразки російської армії. Однак "цілеспрямований відступ", на кшталт "цілеспрямованого уповільнення наступу", про яке повідомив шойгу, можна очікувати. У кремлі будуть брехати до кінця – кінця існування путінського режиму, а можливо і далі. Добре, що чекати лишилося не довго.