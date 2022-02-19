Росія відводить війська – деескалація чи обманний маневр?

Представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що "російські підрозділи повертаються до місць дислокації і що навчання пройшли згідно з планом". За словами Конашенка, прессекретарка МЗС Марія Захарова написала: “15 лютого увійде в історію як день провалу західної пропаганди війни. Посоромлені та знищені без жодного пострілу”. Слова російських представників про відведення військ підкріпилися на федеральному медіа-ресурсі «РІА Новини».

Водночас американські розвідники підтверджують велике скупчення Збройних сил РФ на кордоні України, а держсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “Кремль постійно переміщує війська”, а отже, слова Конашенка нічого не варті.

Чи означає те, що почалася деескалація на українських кордонах, нібито після “відведення російських військ у зв'язку із закінченням навчань”? Ймовірно, що ні, адже в Кремлі, як і раніше, не хочуть починати дипломатичний шлях вирішення конфлікту, а значить, заяви російських представників можуть бути лише відволікаючим маневром, перед подальшою серією провокацій та ультиматумів Путіна.