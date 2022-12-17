Росія відправить на фронт усіх росіян

Відразу варто зазначити, що після слів Путіна про “завершення мобілізації”, відповідного указу не було. Тобто це лише слова, які необхідні для навіювання довірливим росіянам почуття уявної безпеки. Порядок денний приходить, а військкомати в РФ не знали днів краще.
Вже зараз говориться, що з січня 2023 року мобілізація в Росії відновиться з новою силою. Якщо армія агресора протягом останніх кількох місяців зазнавала серйозних проблем з амуніцією, то, що буде далі, здогадатися не складно. Ймовірно - атаки в штикову, як "діди воювали" і накази на кшталт "хочеш стріляти з автомата - забери у померлого товариша".
Порядки денний, повістки та ще раз повістки стануть головним “подарунком” держави для росіян наступного року, а трунарі та виробники чорних пластикових пакетів, зможуть увійти до “близького кола Путіна”, адже їхні статки злетять до рівня «Газпрому».
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