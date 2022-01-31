Росія залишається варварською країною

У лютому 2021 року, у Білгороді судили людину, яка здійснювала великий збут наркотичних засобів. Ним виявився чоловік, який раніше був жінкою. Свою провину він визнав, розповів, що йому потрібні були гроші, щоб допомогти рідним та сплатити дорогі операції зі зміни статі. Свердловський районний суд Білгорода засудив чоловіка на три роки до чоловічої колонії загального режиму.
Майже через рік, прокуратура зажадала змінити місце виконання покарання з чоловічої на жіночу колонію, звернувшись до обласного Воронезького суду, який задовольнив їхнє клопотання. Проблема також полягає в тому, що РАЦС та лікарі, які працювали над корекцією статі чоловіка, визнали та підтвердили зміну статі, імені та прізвища. Тобто жінки, яка раніше існувала – більше немає. Замість неї живе чоловік, особистість якого офіційно визнала держава.
Чоловік говорив про те, що з дитинства відчував проблеми психологічного та соціального характеру через поставлений йому діагноз – “транссексуалізм”. Рішення прокуратури порушує права людини, оскільки, по суті, змінює його стать у зворотний бік. Ймовірно, ці дії пов'язані із внесенням змін до Конституції РФ у 2020 році. Росія повертається до витоків середньовічної держави.
Майже через рік, прокуратура зажадала змінити місце виконання покарання з чоловічої на жіночу колонію, звернувшись до обласного Воронезького суду, який задовольнив їхнє клопотання. Проблема також полягає в тому, що РАЦС та лікарі, які працювали над корекцією статі чоловіка, визнали та підтвердили зміну статі, імені та прізвища. Тобто жінки, яка раніше існувала – більше немає. Замість неї живе чоловік, особистість якого офіційно визнала держава.
Чоловік говорив про те, що з дитинства відчував проблеми психологічного та соціального характеру через поставлений йому діагноз – “транссексуалізм”. Рішення прокуратури порушує права людини, оскільки, по суті, змінює його стать у зворотний бік. Ймовірно, ці дії пов'язані із внесенням змін до Конституції РФ у 2020 році. Росія повертається до витоків середньовічної держави.
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