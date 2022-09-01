Росія перекидає в окупований Крим свою важку військову техніку

14:37 27 серпня Київ, Україна

«Схоже, кацапи вирішили повністю помножити свою армію на 0. Кацапія перекидає до окупованого Криму нову партію важкої військової техніки. Вона була помічена біля кримського мосту», - йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

У колоні було помічено таку техніку: танки Т-72 і Т-80; 152-мм та 122-мм 2С19 Мста-С та Гвоздика; бойові машини піхоти, вантажівки, у тому числі на базі ракетних тягачів, цистерни з паливом; інженерно-саперні машини.

Як повідомлялося, за інформацією постійної представниці Президента України в АР Крим Таміли Ташевої, строковиків у Криму змушують воювати проти України, попри обіцянки не відправляти їх на фронт. Із ними підписують контракти під примусом або взагалі оформлюють документи «заднім числом» після загибелі строковика.

Морги і лікарні в Криму заповнені загарбниками, оскільки вбитих і поранених на півдні України військових рф звозять на окупований півострів.