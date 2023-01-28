Росія опиниться в злиднях через божевільного диктатора

11:17 28 січня Київ, Україна

Професор Гарвардського інституту Кеннет Рогофф, міністр із європейських справ Чехії Мікулаш Бек та перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтримують ідею, що санкції з Росії не треба знімати навіть після закінчення війни. Вони вважають, що “злидні в Росії мають досягти жахливих масштабів”. Крім вищеперелічених, є окремий табір на Заході, що розділяє їхню позицію.. Такими методами експерти хочуть досягти однієї єдиної мети – змінити владу в Кремлі.

Вже зараз помітні зміни в Росії, пов'язані з накладеними на неї санкціями. Середня інфляція за рік досягла майже 12%, а деякі товари подорожчали у 2-3 рази. При цьому фактична ціна рубля впала, а зарплати залишилися практично на колишніх рівнях.. Крім того, відзначається дефіцит якісних західних товарів та заміна їх дешевшими китайськими.

Проте, як показав час, санкції мають спровокувати змістити Путіна не простих росіян, а скоріше його наближених і власників великого бізнесу. За даними міжнародних видавництв, російські олігархи за рік втратили мільярди. Але найгірше для них це те, що вони не зможуть відновити свій стан, доки триває війна та діють економічні обмеження. Більше того, війна вимагає все більших грошових вкладень і незабаром Кремль, ймовірно, почне вилучати левову частку прибутку у великого та середнього бізнесу.

І якщо простим росіянам можна по телевізору пояснити, що "у всьому винні бандеравці та сатаністи, гойда", то от олігархи чудово розуміють, що єдиним коренем їх зубожіння є Путін і як тільки він "закінчиться", можна буде шукати шляхи спокутування. З цієї точки зору, тактика Рогоффа та інших представників заходу, які підтримують підтримку санкцій аж до "тотального зубожіння росіян", видається більш ніж логічною.