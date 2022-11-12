Росія обговорює застосування ядерної зброї в Україні

20:03 12 листопада Київ, Україна

Спершу необхідно наголосити на тому, що росіяни лише обговорювали такий сценарій. У повідомленні не сказано, що завдання ядерного удару було головним предметом їхньої розмови або, що вони обговорювали це всерйоз. Так, ймовірно, найвище військове керівництво агресора могло обговорювати подальший розвиток подій після використання ядерної зброї, але в гіпотетичній формі.

Звісно, терорист, який має атомну бомбу, незважаючи на його слова про її не застосування, нескінченно викликатиме тривогу та побоювання з цього приводу.. Водночас, за даними тієї ж розвідки США, немає жодних ознак підготовки Кремлем ядерного удару по Україні.

Швидше за все, поява такого роду інформації в інформаційному просторі Америки пов'язана з внутрішньою боротьбою республіканців і демократів, де одні наголошують на поновленні переговорів у зв'язку з ймовірним ядерним ударом Росії, а інші заперечують можливість укладання миру з Путіним.

На жаль, ядерний шантаж Кремля все ж таки знаходить свою аудиторію за океаном. У той же час, реальне використання зброї масового ураження, як і раніше, залишається на низькому рівні.