Росія обстрілює Донецьк та звинувачує Україну

Після того, як стало відомо про передачу Заходом далекобійних систем артилерії та РСЗВ, житлові квартали Донецька зазнали обстрілів, а пропагандисти в один голос "заспівали" про атаку ЗСУ по місту. При цьому самі жителі окупованого міста не вірять оповіданням рашистів. Вони на власні очі бачать, як окупанти стріляють з мінометів з одного району Донецька до іншого.

Рашисти вдаються до улюбленої тактики свого лідера, взятої на озброєння ще з 90-х, коли шляхом спецоперації фсб, у російських містах пройшла низка терактів, у яких звинуватили чеченців та агресор ввів у Чечню свої війська. Так і тепер окупанти цілеспрямовано обстрілюють захоплені території, щоб налаштувати місцеве населення проти України і чим більше людей при цьому загине, тим для них краще. Проте вони не врахували, що українці - це не росіяни, і їх не так просто обдурити.