Росія не бажає закінчувати війну

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив про те, що Росія будь-якої миті могла б відвести війська від кордонів з Україною, якби обрала шлях деескалації. Так він прокоментував засідання НАТО-Росія, яке відбулося в середу, 12 січня.

Крім того, Прайс додав: “Разом Сполучені Штати та наші союзники по НАТО ясно дали зрозуміти, що ми не дозволимо нікому припинити так звану політику відкритих дверей НАТО, яка завжди була центральною в Альянсі з моменту її заснування. Якщо збережеться статус-кво, ми продовжимо дипломатичні контакти та діалог з Росією. Але ми чітко розуміємо, що дипломатія та діалог можуть дати результати лише в тому випадку, якщо вони відбуватимуться в умовах деескалації ситуації навколо України”.

У США почали розуміти, що розмови не можуть змусити Путіна піти на деескалацію. Водночас, як демократична країна, Америка дає останню можливість Кремлю прийняти мирне рішення і відвести війська від кордону з Україною. У тому випадку, якщо військові й надалі продовжать там перебувати, не виключено, що Захід знову запровадить санкції проти Росії і цього разу серйозніше, ніж раніше.