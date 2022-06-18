Росія не вторгалася до України - Лаврентій Вісаріонович

У своєму інтерв'ю для "BBC" Лавров заявив, що “Росія не нападала на Україну”. "Початок спеціальної військової операції в Україні" він пояснив тим, що "не залишилося іншого способу пояснити Заходу, що втягувати Україну в НАТО - злочин".

У двох його пропозиції одразу три безглузді твердження. Перше – Україна як суверенна держава сама прийняла рішення приєднатися до НАТО, ще далекого 2004 року. Чомусь раніше, главу МЗС РФ, як і решту Росії мало непокоїло це питання. Друге - "не залишалося іншого способу". Дивно це чути від дипломата з майже 50-річним стажем роботи, у якого головним завданням стоїть пошук дипломатичних шляхів вирішення складних геополітичних завдань. Третє твердження і найголовніше, що повністю дискредитує самого Лаврова, опускаючи його на рівень підзабірного алкоголіка, який, крім горілки, харчується пропагандою з телевізора. При цьому, у своєму ж висловлюванні він особисто підтверджує факт нападу - "не залишилося іншого способу", крім чого? "Не нападати на Україну"? Введення військ на територію іншої держави з подальшим знищенням громадян країни, інфраструктури міст з безпосереднім використанням зброї вважається нападом у будь-якому сенсі цього слова.

“Росія не біла та пухнаста. Росія така, якою вона є, і ми не соромимося показувати себе такими, якими ми є” – підсумував Лавров.. Тобто, агресор зовсім не повинен “ображатись” на те, що весь світ вважає їх мерзенними брехунами та окупантами, які розв'язали у 2014 році ніким не спровоковану війну, а у 2022 році, розпочавши повномасштабне вторгнення для задоволення амбіцій Крем. Адже Росія – “така, якою вона є”. Навіщо тоді Лавров заявляє, що агресор не вторгався в Україну, якщо рашисти, за його словами, “не білі та пухнасті”? Примітно, що тут глава МЗС РФ спростовує пряму промову Путіна, сказану ним півтора роки тому: "Порівняно з ними (із Заходом), ми білі та пухнасті". Маразм, біполярні розлади, маніакальна шизофренія – тільки поставивши такі діагнози старим політикам Росії, можна пояснити їх офіційні висловлювання.