16:51 16 вересня Київ, Україна

Як пише Newsweek, Росія продавала нафту в Індію за рупії, які не є вільно конвертованою валютою і підлягають жорсткому регулюванню з боку місцевого уряду. Ні обміняти рупії на долари чи євро, ні вивести їх за кордон неможливо. А купити в самій Індії за ці гроші особливо нічого. У результаті майже вся виручка від продажу російської нафти до Індії там же залишилася. Зараз російська влада думає, куди в межах Індії ці гроші можна інвестувати.

Путін знову всіх переграв? Чи знов сам себе? Примітно, що всі спроби агресора ухилиться від санкцій, запроваджувати якісь нововведення в економіку закінчуються фіаско. Очевидно, що єдиною країною, яка отримала вигоду від російської нафти в цьому випадку, є Індія.. Фактично, країна не просто отримала знижку на енергоносій із Росії, вона отримала її безкоштовно.

Цікаво, що подібна ситуація з Китаєм, з одним лише винятком. Кремль добровільно відмовився забирати гроші з піднебесної із продажу вуглеводнів, дозволивши компаніям на кшталт «Газпрому» залишати всю виручку за кордоном.