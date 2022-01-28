Росія не сформувала ударної групи для нападу

Міністр оборони України Олексій Рєзніков висловився з приводу можливого вторгнення Росії: “Сьогодні сухопутний наземний компонент – 109 тис. російських військових уздовж кордонів та біля адмінкордону з Кримом. Якщо додати морську компоненту та авіаційну компоненту, то трохи більше. Але можу цілком впевнено сказати, що станом на сьогоднішній день ударного угруповання, яке могло б зробити вторгнення, немає”.

Заява Резнікова ґрунтується на розвідданих, подібних до тих, які дали світові підставу вважати, що Росія почне повномасштабну війну проти України. На сьогоднішній день безглуздо заперечувати, що на кордоні немає російських військ. Однак говорити про те, що Путін справді накаже наказ однозначно не можна.

Багато факторів вказує на те, що для Росії ця війна вкрай не вигідна. Більше того, якщо розвіддані про чисельність військ РФ вірні, їх не вистачить для того, щоб завоювати хоча б частину української землі.

Інформація про війну, більшість ЗМІ, є “хайповой”, тобто служить привернення уваги користувачів. Водночас вона також нагнітає військову обстановку та паніку серед мирного населення України, що, без сумніву, діє на користь російської держави. Слід довіряти лише підтвердженій інформації, що базується на фактах. Будувати здогади, їхати з країни, виводити накопичення з банків, піддаючись паніці - не слід, тому що цього й домагається ворог. Послабити Україну перед майбутніми політичними випадами.