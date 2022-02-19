Росія не визнає міжнародних договорів

Брестський мир – мирний договір, підписаний у 1918 році. Згідно з ним, Росія зобов'язувалася визнати Українську Народну Республіку незалежною державою, не претендувати на території сучасних країн Балтії та частини сучасної Білорусії.

Один із головних ідеологів путінської адміністрації, а також один із “архітекторів” сепаратистських утворень на Донбасі, Владислав Сурков заявив, що сучасна Росія “не може перебувати” у межах, встановлених Брестським миром. Це говорить про те, що Путін, мабуть, продовжить війну проти Заходу. Якою вона буде – окреме питання. Проте протистояння за його життя не закінчиться ніколи.

У той самий час, невизнання та порушення міжнародних домовленостей стало звичкою в Росії. Назріває резонне питання: яких гарантій безпеки хоче досягти Путін від НАТО, якщо сам не виконує жодних обіцянок? Бандитська манера правління не повинна бути властива главі держави. Саме через порушення міжнародних правил, під якими Росія підписувалася в минулому і які добровільно прийняла, країна опинилася під санкціями і стала вигнанцем для всього цивілізованого світу.