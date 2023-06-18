Росія не може мобілізувати населення

17:03 17 червня Київ, Україна

Майже вся російська військова пропаганда базується на Великій Вітчизняній війні. Російські пропагандисти постійно поєднують наратив тієї війни з сьогоднішньою війною, намагаючись мобілізувати власне населення, обілити дії Росії та вплинути на громадську думку в інших країнах.

При цьому, навіть найзапекліші маргінали із зомбованого населення агресора, здебільшого, "воюють" на диванах з телевізором і в коментарях соцмереж, проте не йдуть на фронт. Більше того, ситуація не змінилася і після повідомлень про регулярні рейди РДК та легіону «Свобода Росія» на визнану територію РФ.

Нескінченні спроби переконати росіян у тому, що Путін почав вторгнення в Україну через “загрози безпеки Росії” повторюються, мабуть, особисто для диктатора та його оточення, оскільки навіть вони не вірять у те, що говорять.