Росія спрямовує всі гроші на війну

08:46 12 січня Київ, Україна

На росію не діють санкції? Як же. Тоді навіщо випускати облігації федеральної позики понад норму втричі, а тепер ще вилучати у держкомпаній їхній чистий прибуток. У середині грудня прем'єр-міністром мішустіним було розроблено документ, згідно з яким у підприємств, пов'язаних з вуглевидобуванням та виробництвом добрив, повинні будуть одноразово забрати 50% прибутку на військові витрати. Крім того, було ухвалено рішення урізати витрати на соціальну сферу – медицину та освіту.

Усі гроші на війну. А грошей уже не вистачає. Санкції, нафтове ембарго, відмова від російського газу та дорогоцінних металів. Адже це не повний спектр можливостей Заходу і надалі рано чи пізно росія перестане отримувати гроші за торгівлю з Європою в принципі. Цікаво, чим тоді путін розраховуватиметься з Іраном за постачання дронів та ракет? Землею, як із Китаєм? Чи, можливо, у хід піде злощасна “ядерна спадщина” СРСР?

Щодо росіян, сумніватися не доводиться. Зомбоване населення і землю готове їсти заради улюбленого путіна. Скорочення витрат на освіту загрожує лише найменш відданим ідеям кремля викладачам. Народу від освіти тільки гірше – голова починає боліти, якщо багато думати. Та й медицина не така вже важлива. Все там, за поребриком, люблять подорожник до ран прикладати і пити кротовуху від усіх хвороб.

Звичайно, перенаправлення доходів на війну означає, що агресор зможе підтримувати закупівлю іноземного озброєння, а також нехай і вибірково, але оплачувати мобілізованим зарплати. Водночас це означає, що нинішніх фінансів росії вже не вистачає. Далі більше. Такі заходи ще сильніше руйнують російську економіку, яка, очевидно, згодом постраждає ще сильніше, ніж українська, а ось відновити її буде набагато складніше, ніж нашу. Загалом, путін робить усе, щоб після його "відходу" росія перестала існувати.