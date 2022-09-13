Росія почала створювати суперв'язниці

У Калузькій області РФ оголосили про створення суперв'язниці площею 100 га. На території розміщуватимуться колонії суворого, загального режимів, а також колонія-поселення, робочі цехи, куточки з юристами, магазин та, можливо, суди. У кластері зможуть утримувати до 3 тис.. ув'язнених.

Росія буквально створює окремі міста злочинців. Проте з огляду на те, що там злочинцем може виявитися кожен, а у в'язницях вже перебуває не один десяток політичних ув'язнених, то актуальність таких супертюрем буде великою.

Невже росіян влаштовує те, що відбувається? Замість того, щоб виділяти гроші на соціальні потреби, Кремль посилює закони до абсурду і з кожним днем збільшує кількість ув'язнених так, що не вистачає місця у в'язницях.

Раніше оголошені проекти із залучення злочинців до виготовлення "імпортозаміщених" меблів, очевидно, були сприйняті владою з ентузіазмом, і тепер вони хочуть зробити половину населення країни, яке в найближчий рік опиниться за межею злиднів, безплатною робочою силою за ґратами. Як це не парадоксально, але в умовах, коли нічим харчуватися і немає роботи, опинитися в суперв'язниці для росіян виявиться не найгіршим із можливих варіантів.