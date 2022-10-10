Росія почала продавати метали зі збитками

14:29 09 жовтня Київ, Україна

Безвихідну ситуацію в росії чудово розуміють в Азії, куди кремль почав активно перенаправляти свій експорт. Але так звані “друзі” путіна, в тому числі Китай, торгує з росією на власних умовах.

Асоціація «Російська сталь», на частку якої припадає 90% виробленої в рф сталі та прокату і 98% чавуну, змушена постачати продукцію на експорт у збиток, про що розповіло джерело в одній із компаній галузі. В останні місяці були прецеденти "негативної рентабельності" на експортних напрямках. Причому за окремими контрактами цей показник сягав мінус 49%.

Залишається лише спостерігати за тим, як росія перетворюється на сировинний додаток Китая та інших країн Азії. При цьому ті самі “друзі” не підтримують розпочату путіним війну. Вони ніяк не допомагають своєму "другу" і навіть шкодять своєю позицією на світовій арені. На що розраховував бункерний дід, не зрозуміло, адже навіть лінивому обивателю, який не споживає кремлівську пропаганду, було зрозуміло, що Китай не гратиме у шляхетність, а деякі експерти навіть віщували анексію частини російських територій, що межують з КНР. Замість нормальних, цивілізованих відносин, путін вибрав розруху, злидні і рабство, як для свого народу, так, мабуть, тепер і для себе.