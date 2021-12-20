Росія почала інтегрувати ринок продуктів Донбасу

Підприємства «ДНР» і «ЛНР» тепер можуть оптово продавати свої товари російському ринку. Однак 8 років війни провели ці підприємства через не одну кризу, яка значно їх прорідила. У зв'язку з цим товари з окупованих територій стали просто не конкурентноздатними порівняно з російською продукцією. І справа не в якості, а в ціні, яку донецькі та луганські виробники змушені були підняти, щоб “вижити”.

Дозволивши зайти на російський ринок товарам із окупованих областей, Путін розпочав інтеграцію економік так званих «ДНР» та «ЛНР» із російською. При цьому, він продовжує звинувачувати Київ в економічному блоці цих областей, нагадуючи, що “Україна не хоче визнавати братів, що відокремилися”.

Це частина гібридної атаки Кремля, додатковий спосіб чинити тиск на Київ. Незважаючи на очевидну брехню з боку російської влади, у підконтрольних РФ окупованих частинах Донецької та Луганської областей вірять у те, про що ведуть мову пропагандисти Кремля.

Українській владі слід розробити ефективні способи боротьби проти головної зброї Росії – пропаганди. Блокування сигналу з боку агресора, створення власної пропагандистської машини, оприлюднення правдивої інформації, своєчасна розвідка та контррозвідка. Все це має зупинити російські наративи та захистити свідомість українців від шлаку федеральних ЗМІ.