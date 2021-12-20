Росія може розгорнути "кримський сценарій" в Білорусі

13:41 05 серпень Київ, Україна

Якщо на виборах переможе Лукашенко, Росія активізує операцію по радикалізації протестів в Білорусі, скористається ситуацією хаосу, як ширмою і захопить країну за "кримським сценарієм"
 
Так вважає аналітики Віра Перовська.

Під час звернення до народу президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав: «Росія боїться втратити Білорусь», і тут він має рацію.
«Після 9 серпня ситуація в Білорусі може піти по кримському сценарієм. Росія виведе білорусів на мітинги і тим часом, поки вони будуть протестувати, захопить країну », - заявляє аналітик.
У цьому контексті вона нагадує слова глави партії ЛДПР Володимира Жириновського, який заявив про ризик військового заколоту в Білорусі і можливого перевороту з метою повалення Лукашенко в разі його перемоги на виборах.
фото: Жириновский о Беларуси и России
Сумніви у автора викликає той факт, що, «поки Кремль спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі, Росія« закипає ». Йдеться про кризу, яка торкнулася росіян, і протестах, які охопили Далекий Схід РФ.
 
Криза в Росії наростає як снігова куля. Зокрема, стало відомо, що кожна п'ята дитина в РФ перебуває за межею бідності - і це за офіційними даними за 2018 року. Чи варто говорити про те, що в реальності ситуація ще гірше.
«Кремлю залишається або забути про СРСР 2.0, або затягнути пояси на шиї росіян. Володимир Путін, скоріше, вибере друге, але не зламає він зуби об Білорусь. Зокрема, Мінськ заявив про навчання військ ППО І ВВС напередодні виборів, а Лукашенко пригрозив пожежею «до Владивостока», - зазначає Перовська.