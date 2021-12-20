Росія може розгорнути "кримський сценарій" в Білорусі

13:41 05 серпень Київ, Україна

Якщо на виборах переможе Лукашенко, Росія активізує операцію по радикалізації протестів в Білорусі, скористається ситуацією хаосу, як ширмою і захопить країну за "кримським сценарієм"

Так вважає аналітики Віра Перовська.



Під час звернення до народу президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав: «Росія боїться втратити Білорусь», і тут він має рацію.

«Після 9 серпня ситуація в Білорусі може піти по кримському сценарієм. Росія виведе білорусів на мітинги і тим часом, поки вони будуть протестувати, захопить країну », - заявляє аналітик.

У цьому контексті вона нагадує слова глави партії ЛДПР Володимира Жириновського, який заявив про ризик військового заколоту в Білорусі і можливого перевороту з метою повалення Лукашенко в разі його перемоги на виборах.

Сумніви у автора викликає той факт, що, «поки Кремль спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі, Росія« закипає ». Йдеться про кризу, яка торкнулася росіян, і протестах, які охопили Далекий Схід РФ.

Криза в Росії наростає як снігова куля. Зокрема, стало відомо, що кожна п'ята дитина в РФ перебуває за межею бідності - і це за офіційними даними за 2018 року. Чи варто говорити про те, що в реальності ситуація ще гірше.