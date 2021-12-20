Росія може напасти одразу з трьох сторін

Країни НАТО поділилися інформацією про те, що їхня розвідка має дані, які вказують на неофіційну мобілізацію одразу кількох десятків тисяч резервістів, що є найбільш масштабною мобілізацією пострадянської Росії.

Крім того, розвідка країн НАТО повідомила: “Дані містять сценарій, за яким війська можуть потрапити на материкову Україну з Криму, через російський кордон та Білорусь. При цьому близько сотні батальйонних тактичних груп - потенційно близько 100 тис. осіб - будуть відряджені в ході того, що розвідники описали як "операцію в умовах неоднорідної місцевості та морозів для покриття великої території та підготовки до потенційно тривалої окупації".

Якщо розвіддані країн НАТО справді вірні, напад Росії знищить економіку РФ і повністю заблокує роботу вже добудованого «Північного потоку-2». У цьому випадку семирічні спростування Кремля, що “Росія не є учасником конфлікту на Донбасі” стануть офіційною брехнею, розкриють справжню сутність Путіна, його міністрів та прирікають країну на прізвисько агресора для всього світу. Санкційний та економічний удар по Росії виявиться настільки сильним, що, ймовірно, більше половини громадян держави перейдуть за межу злиднів, що може спровокувати серію мітингів на всій території РФ. Також Путін прирече на смерть десятки тисяч російських солдатів. Такі жертви Кремля невластиві навіть для президента Росії, тому є підстави вважати, що інформація НАТО є ретельно продуманим ходом спецслужб РФ для залякування ЄС та України.