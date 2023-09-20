17:53 17 вересня Київ, Україна

На Кубі викрили цілу мережу торгівлі людьми, яка займалася відправкою “добровольців” на війну з Україною на боці Росії. Журналісти з'ясували, що багато кубинців було відправлено не з доброї волі.

Тим часом двоє громадян Куби, яким виповнилося лише 19 років, розповіли, що вирушили на заробітки до Росії, де їм було запропоновано виконувати будівельні роботи на окупованих територіях. Після прибуття у кубинців відібрали паспорти і змусили воювати.

Очевидно, що люди, з якої країни родом вони не були б, не хочуть воювати, за винятком спочатку підготовлених кадрів, які раніше проходили військову службу. Водночас, в Україну приїжджають добровольці з усього світу з власної волі і стають на захист нашої країни, бо розуміють, хто жертва, а хто агресор. Росія ж використовує будь-які вмовляння та обман, щоб примушувати воювати на своєму боці, після чого використовує людей як гарматне м'ясо. Оскільки агресор використав усіх своїх “добровольців”, а Путін так і не має наміру припиняти війну, Кремль шукає вбивць за кордоном.