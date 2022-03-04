Росія та Китай прагнуть знищити США

18:54 09 жовтень Київ, Україна

Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Білл Еваніна заявив, що Російська Федерація прагне до знищення США, але більш серйозну загрозу для Америки являє Китай

"Росія не може знищити нас. Якщо тільки вона не застосує ядерну бомбу, Росія не зможе знищити нашу країну... Китай як екзистенціальна загроза має набагато більше стріл в сагайдаку. У них набагато більше можливостей, гнучкості. У обох країн є такі наміри, але я б сказав, що Китай раз в шість-вісім ефективніший і небезпечніший, ніж Росія. З точки зору контррозвідки", - підкреслив керівник спецслужби.

Він також звинуватив президента Росії Володимира Путіна в розпалюванні расових і політичних суперечностей в США.

"Я б сказав, що Путін домігся свого у плані розпалювання суперечностей в Америці. Нинішня ситуація, наша недовіра до виборчого процесу... тут явно не обійшлося без зусиль російського уряду", - вважає Еваніна.

Він заявив, що Росія, Китай і Іран намагаються перешкодити США отримати вакцину від коронавірусу.

"Я б сказав, що ті ж три країни - Китай, Росія та Іран - намагаються перешкодити нам отримати вакцину. Китай і Іран активно беруть участь в конкурентній боротьбі за виробництво вакцини. Росія публічно заявила, що у неї вакцина вже є", - нагадав глава американської контррозвідки.

Він додав, що США впораються з цією проблемою.