Росія та Китай прагнуть знищити США
18:54 09 жовтень Київ, Україна
Директор Національного центру контррозвідки і безпеки США
Білл Еваніна заявив, що Російська Федерація прагне до знищення США, але більш серйозну загрозу для Америки являє Китай
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"Росія не може знищити нас. Якщо тільки вона не застосує ядерну бомбу, Росія не зможе знищити нашу країну... Китай як екзистенціальна загроза має набагато більше стріл в сагайдаку. У них набагато більше можливостей, гнучкості. У обох країн є такі наміри, але я б сказав, що Китай раз в шість-вісім ефективніший і небезпечніший, ніж Росія. З точки зору контррозвідки", - підкреслив керівник спецслужби.
Він також звинуватив президента Росії Володимира Путіна в розпалюванні расових і політичних суперечностей в США.
"Я б сказав, що Путін домігся свого у плані розпалювання суперечностей в Америці. Нинішня ситуація, наша недовіра до виборчого процесу... тут явно не обійшлося без зусиль російського уряду", - вважає Еваніна.
Він заявив, що Росія, Китай і Іран намагаються перешкодити США отримати вакцину від коронавірусу.
"Я б сказав, що ті ж три країни - Китай, Росія та Іран - намагаються перешкодити нам отримати вакцину. Китай і Іран активно беруть участь в конкурентній боротьбі за виробництво вакцини. Росія публічно заявила, що у неї вакцина вже є", - нагадав глава американської контррозвідки.
Він додав, що США впораються з цією проблемою.
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