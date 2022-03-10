Росія та Вірменія хочуть довести ситуацію в Карабаху до гуманітарного апогею

17:17 15 жовтень Київ, Україна

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що Москва і Єреван створили якийсь тандем, щоб довести військове протистояння в Нагірному Карабаху до гуманітарного апогею.

"Коли мова заходить про будь-які переговори, однією зі сторін яких є Росія, я завжди повторюю: будь-яка домовленість з Росією не варта навіть того паперу, на якій вона викладена. Коли було укладено гуманітарне перемир'я, я думав, що Вірменія скористається затишшям, щоб провести ротацію сил і поповнити або оновити потенціал угруповання. Але Єреван не скористався навіть з цього і досить швидко порушив режим тиші", - заявив Коваленко.

Експерт вважає, що Росія знала про підготовку Вірменії до ударів по населених пунктах Азербайджану

"В атаці по азербайджанських містах Вірменією я бачу мінімум дві цілі. Перша - це провокація, змусити Азербайджан завдати у відповідь удар по території Вірменії, і таким чином Єреван звинуватить Баку в прямій агресії по своїй території. Це своєю чергою дозволить Вірменії з ще більшим завзяттям просити допомоги у міжнародної спільноти. В принципі, на днях ми могли бачити саме таку ситуацію, коли були знищені вірменські ОТРК (оперативно-тактичні ракетні комплекси). Другий момент - це, на мій погляд, банальний шантаж, який можна порівняти більше з терористичним актом. Ми будемо атакувати ваші міста, поки ваша армія буде наступати", - заявив він.









Експерт бачить як мінімум три сценарії завершення нинішньої конфронтації.



"Перший, найбільш сприятливий для Азербайджану, це повне або часткове, але з урахуванням стратегічно важливих населених пунктів, звільнення Карабаху. Другий, під тиском міжнародної спільноти конфлікт буде заморожений, але це, як ми можемо бачити, проблему не вирішить і відновлення бойових дій не змусить себе довго чекати. Третій, найбільш несприятливий, пряме втручання в конфронтацію третьої сторони, що не залишить байдужими цілу низку держав, і в підсумку регіональний конфлікт отримає риси міжнародного", - розповів Коваленко.