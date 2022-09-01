Росія готується до оборони Криму

Щоб не говорили пропагандисти про “безпечну ситуацію” у Криму, місцеві колаборанти на кшталт Аксьонова та Костянтинова вивезли свої родини разом із коханками та друзями. Більше того, представники спецслужб, після того, як частково продали нерухомість, також забралися з півострова.

Водночас російська армія продовжує накачувати Крим зброєю. У Таганрозі були помічені ешелони з гаубицями, танками і БТРами, які, очевидно, готуються до відправки на півострів. При цьому, окупанти перемістили одиниці авіації, що залишилися, з кримських аеродромів, оскільки побоюються за їх збереження.

Все це говорить про те, що Росія готуватиметься до битви за Крим. Що характерно, агресор стягує частину військ із нинішньої лінії фронту на півострів, що суперечить наступальній логіці. Окупанти переходять до оборони навіть далеко від бойових дій. Вони вже розуміють, що захопити нові землі не вдасться та хочуть зберегти те, що мають зараз. У той же час, підготовка до оборони Криму передбачає швидку здачу всієї Херсонської області та підхід ЗСУ до Джанкою або на відстань пострілу ствольної артилерії з військових об'єктів агресора на території півострова.