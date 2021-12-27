Росія готує захоплення Білорусі

19:26 17 серпень Київ, Україна

Територія Білорусі представляє цінність для Кремля, ні з точки зору земель, а як плацдарм, для здійснення стратегічних і геополітичних цілей. Росія скористається протестними настроями і здійснить захоплення влади, залишився тільки одні питання, яким із способів.

Про це заявив член парламентського комітету у закордонних справах Естонії, екс-керівник естонської розвідки Ерік Крос.

«Сьогодні ми чуємо від ряду коментаторів на Заході, що нібито вторгнення в Білорусь не в інтересах Путіна, але варто нагадати, що саме це ми вже чули і перед окупацією Криму, і перед початком війни на Сході України, і перед Сирією. Якщо поглянути на стратегічні документи РФ і їх політику в останні як мінімум десять років, ми зрозуміємо, що путінський режим не може дозволити собі втратити контроль над Білоруссю. Подібні революції для Кремля - інструмент встановлення власного контролю над необхідної зоною впливу і саме так Путін сприймає те, що відбувається в Білорусі сьогодні.

Встановлення повного контролю над Білоруссю - одна з цілей Кремля, але набагато більш важливими є стратегічні завдання, які Росія має намір виконати через встановлення такого контролю. В першу чергу це захист від міфічної загрози з боку НАТО. Крім того їм потрібна територія Білорусі для отримання доступу до Калінінграда. Тому сьогодні вже не стоїть питання про те, чи буде вторгнення, питання тільки в тому, в якій формі і коли воно відбудеться.

Путін може обрати формат прямого військового втручання або ж відомий сценарій «зелених чоловічків» без розпізнавальних знаків з подальшою можливістю заперечувати свою присутність в Білорусі. Особисто я не думаю, що це перший варіант, адже очевидно, що в Білорусі немає сепаратистських тенденцій і процеси, що відбуваються спрямовані суто проти Лукашенка і його режиму. Лукашенко вже втратив контроль над ситуацією, але його можливе запрошення росіян «допомогти» означатиме кінець білоруського суверенітету, який, яким би не був Лукашенко, все ще важливий для нього. Багато чого буде залежати від сигналів Заходу для Кремля. Залежно від них Путін обере модель поведінки », - вважає колишній керівник естонської розвідки.