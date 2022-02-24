Росія готує нову провокацію "під чужим прапором"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що із хімкомбінату «Титан» в Армянську, АР Крим, евакуювали нічну зміну співробітників. "Мабуть - зазначає Кулеба - Кремль збирається організувати чергове інсценізування, щоб виправдати подальшу агресію проти України".

Хімкомбінат «Титан» у Криму тривалий час перебував у аварійному стані. ЗМІ неодноразово писали, що за час російської окупації завод прийшов у непридатність і загрожує екологічною катастрофою всьому півострову.

У випадку, якщо російські окупанти все ж таки задумали зробити на ньому "теракт", то це може призвести до дуже сумних наслідків. Забруднення навколишнього середовища хлором, важкими металами та іншими токсичними елементами на довгі роки перетворити місцевість на непридатне для життя середовище.

Хіба такого хотіли мирні жителі, які підтримують Путіна? Чи готові вони позбутися свого будинку, щоб дід обзавівся ще одним фальшивим приводом для наступу? Скільки часу має пройти, скільки людей має загинути, будинків знищитися, щоб людство нарешті усвідомило всю абсурдність того факту, що Путін перебуватиме при владі понад 20 років? Жоден страх не виправдовує бездіяльність тих, хто покірно перебувати у його ярмі.