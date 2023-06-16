21:37 04 червня Київ, Україна

На шоу фриків, де роль ведучого віддали голові Соловйову, один із завсідників депутат Держдуми РФ Гурулев, за сумісництвом генерал-лейтенат запасу і просто борець з порожньою склянкою, заявив про необхідність бити по Шебекіно: “Сьогодні треба точково ворога душити і довбати. По околицях Шебекіно, гадаю, там авіація розбереться, зокрема, бомбами, що планують”. До речі, як тільки в інформаційному просторі все частіше став спливати цей населений пункт, гості на передачі посліду солов'ї навіть не могли його правильно вимовити. Тобто їм взагалі все одно, про що йдеться, аби звинувачувати в усьому Україну, НАТО та “завдавати ударів ядерною зброєю”, бажано потужнішою.

І можна було б подумати, що це чергові марення божевільних на держканалі, до яких навіть z-публіка належить не більше як клоунам. У той же час повістка на передачах голови Соловйова, що говорить, відображає підготовку росіян до нової реальності. Тобто перед тим, як Путін оголосив мобілізацію, пропагандисти кілька місяців неабияк мусолили цю тему, готуючи населення до можливого варіанту подій.. Перед тим як втекти з Херсона, солов'їний послід зі своїми гостями почали за кілька тижнів говорити, що, мовляв, "нам і Крим не потрібен для перемоги", "якщо ми залишимо Херсон, то на хід СВО це ніяк не вплине". буд. Ось і після ударів безпілотниками по Москві, розпропаганда не стала кричати про “місця Посейдонів”, які потоплять Великобританію та “Сарматів”, які залишать від України радіоактивний попіл”. Натомість вони почали поспіхом пояснювати росіянам, що це тепер їхня нова реальність, оскільки ніхто в РФ до такого повороту подій не був готовий.

Очевидно, Гурулєв оголосив про варіант подій, який зараз розглядається в Міноборони агресора – почати бомбардувати власні міста, щоб ліквідувати ворожі ДРГ. До речі, це підтверджує той факт, що обстріл власних позицій, це улюблена тактика Кремля, щоб після цього звинуватити противника. Так було з вибухами будинків у Волгодонську та Підмосков'ї 99-го, для виправдання вторгнення до Чечні, так було на Донбасі, так, періодично відбувається і зараз. Зокрема тому окупанти заявляють, що “Україна бомбить сама себе”, хоча для нас навіть чути це дико. Тобто, маючи на озброєнні таку тактику, після попадання по цивільній інфраструктурі вони починають звинувачувати ЗСУ в ударах по житлових будинках і росіяни в це вірять, бо для Росії це норма.

Але тепер Гурулєв фактично попереджає жителів прикордонних районів Білгородської області, що російська авіація незабаром може почати бити їх селищами авіабомбами. Втім, для мешканців білгородської області це не новина, адже під час вилазки РДК, агресор просто вирішив накрити артилерією одне з селищ, в якому сховалися росіяни зі визвольного руху. Маючи такі вихідні дані, можна припустити, що й у Москві з'явиться кілька ДРГ, то “змія вкусить себе хвіст” і почне застосовувати важке озброєння, цим рівняючи столицю із землею.