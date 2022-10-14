Росія досі не вибралася із “середньовіччя”

20:05 14 жовтня Київ, Україна

Методи, які використовує Росія для ведення внутрішньої та зовнішньої політики, залишаються на рівні країн кінця XVIII – початку XIX століть. На той час вважалося нормальним розпочати війну та захопити ворожі території. Однак тепер характер війн змінився.

Ні для кого не стане відкриттям, що усі великі країни мають амбіції до розширення. США, Китай, Європейський Союз, Індія, Бразилія – вони ведуть війни постійно. У той же час це культурні, економічні, медійні “конфлікти”. Просуваючи, наприклад, свою культуру, люди з інших країн із задоволенням дивляться американські фільми, слухають їхню музику, копіюють стиль одягу. Надалі це призводить до бажання переїхати жити до США. Для цього людина має довести, що вона корисна для Америки, тому вона або навчається, або пропонує ідею відкриття бізнесу, тим самим вливаючи до бюджету додаткові фінансові потоки. Китай, у свою чергу, збільшує свій ВВП до такого стану, що йому виходить великий профіцит економіки.. Надлишки Пекін вливає в економіки інших країн, викуповує таким чином підприємства, розробляє родовища природних копалин, інвестує в міжнародні проекти тощо. Європейський Союз пропонує свою демократію, бюрократію та фінансову підтримку. Натомість потребує конкретних реформ, щоб усі члени відповідали єдиному статуту.

Усі вони мають амбіції до розширення свого впливу у світі, але діють мирним шляхом. Їхні “війни” ведуться на найвищому політичному рівні, пересічні громадяни не гинуть, а в умовах конкуренції відбувається розвиток. Росія ж, заявляючи про свою “унікальність та велич”, такою не є. Це державна освіта – релікт, який давно мав залишитися у підручниках історії. Вибравши шлях корупції, країна не схотіла стати на шлях розвитку. Імпортуючи практично все, що можна імпортувати, Росія відправляє на експорт лише сировину, яку, до речі, не може добувати без імпортованого обладнання. Тому не дивно, що Кремль розглядає війни минулого і позаминулого віків як основний спосіб експансії нових територій.

Саме з цієї причини, РФ має бути знищена. Це імперія, якій дозволили вижити і тепер вона не тільки загрожує знищити весь світ, копіюючи поведінки диктаторів минулого, а й гальмує розвиток всього людства, змушуючи вирішувати, здавалося б, давно вирішені проблеми ліквідації божевільних диктаторів.