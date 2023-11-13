Росія денонсує черговий мирний договір

03:50 13 листопада Київ, Україна

Договір про звичайні збройні сили в Європі або ДЗЗСЄ був підписаний у 1999 році, проте ратифікували його лише москва, Київ, мінськ та Астана. Насамперед його створення та ратифікація мали зміцнити мир, що відродився у Європі після розпаду СРСР та закінчення Холодної війни. Учасники ДЗЗСЄ зобов'язалися обмежити кількість танків, бронемашин, артилерії, бойових вертольотів та літаків. З розвалом головного агресора в межах Європи це, по суті, не було потрібно. Перспективи демократії та відкритої економіки обіцяли колишнім ворогам немислимі перспективи розвитку.

Але для путіна імперія, уявна велич, і “сфери впливу” виявилися важливішими. Совковий мозок просто не дозволив упустити халяву під час так званої приватизації. А після того, як все в рф було "розпиляно", боротися з корупцією було нестерпно, адже це обіцяло перспективи втрати всього накраденого та головне влади. А з тим рівнем корупції, що є в росії, неможливо побудувати високотехнологічне та розвинене суспільство, тим самим ставши конкурентом на міжнародному ринку. Тому маразматичні думки про “велич” не залишили путіну вибору, окрім як стати агресором, щоб “з росією всі рахувалися та всі її боялися”. Як не дивно, але після розпаду СРСР, коли в рф сталося дві економічні кризи, з країною продовжували рахуватися і допомагати оговтатися від потрясінь.

Так чи інакше, але вихід путіна з ДЗЗСЄ — це спроба вкотре налякати Європу. Хоча чим лякати – незрозуміло. Росія і без того не дотримувалася прописаних у Договорі обмежень, ховаючи техніку від комісій. Напала на сусідню країну. Періодично шантажує ядерним ударом, так часто, що ця риторика давно всім набридла і ніхто в неї не вірить. Денонсація ДЗЗСЄ скоріше підтверджує прогнози експертів щодо майбутнього росії – поки при владі залишаються путіністи, країна залишиться осередком агресії та токсичності, населення народжуватиметься та вмиратиме лише заради смерті на полі бою.