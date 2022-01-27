Росія бореться зі «спотворенням історичних фактів»

Влада настільки захопилися пропагандою та спотворенням реальності, що й сама вже почала вірити у свої вигадки. Абсурд дійшов до того, що на базі Головного слідчого управління вони створили окремий підрозділ, який буде розслідувати та доводити, що Європа спотворює факти про Другу світову війну.

"Ми бачимо, яку неприйнятну для Росії позицію займають окремі західні країни, оцінюючи підсумки Другої світової війни. З огляду на це, головою Слідчого комітету Росії прийнято рішення про створення в структурі управління з розслідування минулих років, яке входить до Головного слідчого управління, відділення щодо розслідування злочинів, пов'язаних з реабілітацією нацизму та фальсифікацією історії Вітчизни", - йдеться в повідомленні.

У Слідчому комітеті пояснили, що "робота цього підрозділу буде спрямована не тільки на встановлення винних у скоєнні злочинів у роки війни та реалізацію таким чином принципу невідворотності покарання, а й запобігання спотворення історичних фактів".

23 серпня 1939 року СРСР і Німеччина вирішили розділити сфери впливу в Східній Європі та підписали договір про ненапад. Документ відомий як пакт Молотова - Ріббентропа, за прізвищами міністрів закордонних справ СРСР і Німеччини, які поставили під ним підписи. Через тиждень після укладення пакту Німеччина напала на Польщу, що стало початком Другої світової війни. Закінчилася війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії.

У РФ стверджують, що СРСР "ніколи не був союзником гітлерівської Німеччини" і що він вимушено підписав договір про ненапад. У МЗС Росії у 2019 році заявили, що цей крок дозволив Радянському Союзу відстрочити початок війни майже на два роки та зміцнити обороноздатність країни, "тим самим були врятовані сотні тисяч життів".