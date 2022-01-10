Росія блокує постачання енергетичних ресурсів в Україну

Незважаючи на те, що Росія вже скоротила постачання природного газу в Україну, зокрема й транзит, у Кремлі ухвалили рішення про блокування постачання вугілля з Казахстану.

Керівництво республіки ніколи не визнавало анексію Криму, а також не підтримувало агресію Росії. Тому Україна легко змогла домовитися про постачання вугілля з Казахстану. Йдеться про 660 тис.. тонн чорного золота у опалювальний сезон. Усі норми дотримані, підписано контракти та налагоджено юридичні питання. Проте Росія не тільки проводить диверсійну, за своєю суттю операцію блокуючи пересування іноземного вугілля через свою територію, тим самим не позбавляючи Україну стратегічного ресурсу, а й завдає великих економічних збитків своєму союзнику Казахстану.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив: Є укладений контракт «Центренерго» на 660 тис.. тонн казахського вугілля протягом опалювального зимового періоду. Але знову ж таки, на жаль, через відповідні дії Російської Федерації відбувається блокування транзиту вугілля російською територією. Поки що ми і «Центренерго» не бачимо інших можливостей на сьогодні це вугілля фізично отримати”. У той же час, постачання вугілля здійснюється морським шляхом.

Дії Кремля нерозважливі і віють відчаєм. Відрізаючи Україну від казахстанського вугілля, Росія не позбавить нашої країни енергетичного палива. Є інші держави, які мають вигідніші географічні положення, які можуть доставити паливо Києву. Тобто наша країна не залишиться без тепла в опалювальний період. Водночас, Росія показує, що вона є гарантом небезпеки та нестабільності для всієї Європи. Це країна антипод розсудливості та загальнолюдських інтересів безпеки. За блокуванням постачання вугілля з Казахстану мають наслідувати відповідні дії Європейського союзу. Такі дії не можна залишати поза увагою.