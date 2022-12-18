Росія – країна-терорист, яка робить геноцид.

21:28 18 грудня Київ, Україна

Документ, прийнятий комітетом з міжнародних відносин Сенату США, засуджує Росію “за вчинення актів геноциду проти народу України” та закликає США та союзників продовжувати підтримувати уряд України, а також пропонує президенту Джо Байдену ввести санкції в рамках “акту Магнітського” проти людей, причетних до геноциду. "Акт Магнітського" - закон, що передбачає заборону на в'їзд до Сполучених Штатів та блокування активів в американських банках для людей, причетних, на думку американської влади, до порушення прав людини.

Таке рішення мало бути ухвалене вже давно. За весь час свого існування Московія неодноразово намагалася знищити українців як націю, оскільки наш народ ніколи не хотів нести ярмо імперців.. У сучасній Росії нічого не змінилося. Путін вже відкрито каже, що його армія завдає ударів по цивільних і вважає це нормальним та правильним.

Рашизм - суміш нацизму і русизму - є небезпечним явищем для всього людства, оскільки в Росії до інших національностей ставляться з піклуванням і підносять росіян над іншими народами. Тобто, якби, наприклад, Путін вирішив напасти на країни Балтії, то, як і зараз в Україні, окупанти знищували б литовців, латишів та естонців як націю.. Дуже важливо, щоб весь цивілізований світ приєднався до вирішення американців і почав збір матеріалів за фактом геноциду агресором проти українців, щоб у майбутньому більше жоден народ на планеті Земля не зіткнувся з подібним проявом агресії.