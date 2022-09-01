Росія – країна зрадників

У першому півріччі 2022 року до Роскомнагляду надійшло 144 835 доносів. Понад 63 тис. заяв стосувалися матеріалів про війну з Україною. Понад 125 тис. заяв було подано в електронному вигляді, 20 тис. було оформлено у письмовому форматі, в усному – 101 заява.

Найбільш разючими є доноси, складені на найближчих членів своїх сімей – чоловіка, дружину, брата, сестру, батьків. Росіяни, зомбовані пропагандою, буквально вважають своїм священним обов'язком здати будь-кого, хто висловлює невдоволення діями путіна та правлячої партії. У країну повертається сталінізм і аналог ГУЛАГу, як “імпортазаміщення”, засноване праці ув'язнених.