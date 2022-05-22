Росія – країна антиутопія

Відома рашистка Олена Мізуліна, член Ради Федерації, в одній зі своїх промов заявила наступне: “Кажуть, що депутати лише забороняють, але це абсолютно хибне уявлення. Заборона – це саме те, де людина вільна, бо вона каже: це не можна, а все інше – як хочеш. Що таке право? Це і є найбільша несвобода. Я вам можу сказати, що чим більше прав у нас буде, тим менше ми вільні, тому що право, на відміну від заборони, це коли ти маєш діяти, і тільки таким чином, як написано в законі. Тобто ти маєш заповнити папірці, їх кудись віднести, сходити до суду – тобто це ціла гама дій, у результаті – ти невільний. Щоби якийсь результат отримати, тобі потрібно дуже багато зробити. Тому не треба цього прагнути, до регулювання лише правами. Тому що більше прав, то більше несвободи”.

У своєму висловлюванні, Мізуліна точно повторила один із трьох постулатів правлячої партії Океанії – “Свобода – це рабство”. Ще двома є: "Війна - це мир", "Незнання - сила". Протягом багатьох років суспільство агресора мілітаризували та висміювали розумних людей, які мали свою думку. До речі, в Білорусії вже заборонили твір «1984», цікаво чому?

Кремль начебто черпає інструменти з управління населенням із цієї книги, паралельно копіюючи промови та цитати фашистів. Режим Путіна увібрав у себе все світове зло і переніс вигадану країну з роману-антиутопії у реальність.